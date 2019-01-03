東瀛人氣杧果玫瑰蛋糕　貴價唔怕無人買

日本的甜品一向以精緻見稱，能突圍而出絕對有其個人之處。其中由庄司夏子主理的ete，就以正方形黑盒水果蛋糕而聞名全國。曾在日本知名糕餅店Florilège和Le jeu de l'assiette任職的庄司夏子，2014年以24歲非常年輕之齡創立自家品牌蛋糕店，款式亦以當造水果配以特色賣相而成，招牌款式是杧果玫瑰蛋糕，以人手砌成花朵外形，底層是無添加忌廉酥餅，每個約HK$800，勿以為不便宜便難以去貨，由於只作限量供應，故很多客人一糕難求。



四方盒象徵寶石箱

早前有機會訪問她，當然要請教炮製人氣蛋糕的心得。庄司夏子指最緊要用心，「日本每個季節都有不同的當造時令水果，我會選用質素高的來製作蛋糕，目的是可以讓客人吃到最新鮮絕佳的滋味。」有留意的話，不難發現她的蛋糕均以黑色四方盒盛載。「是的，四方盒象徵寶石箱，寓意客人可將自己如寶石般珍寶的心意，送給別人。」至於其創作靈感，則來自時裝和珠寶設計，她笑言平日經常看雜誌和Window Shopping，創作出如經切割的桃子蛋糕，就是以某時裝品牌手袋的花紋作設計。另一款蛋糕小盒子上的金線，也是從珠寶品牌的手鈪線條作借鏡而設計。