【健樂事】6種暖身食物你要知！

剛渡過了一個寒流，但天氣仍然陰陰凍，而Sis就最易有手腳冰冷問題，西醫認為手腳冰冷的主要原因是體內血液量不夠、血紅素偏低即貧血，又或有心血管疾病如微血管對冷過度敏感，此外，如有三高（高血糖、高血壓、高血脂）問題，也會造成周邊血管阻塞性疾病或心臟衰竭，令血液無法供應到身體末梢部位。



至於中醫概論手腳冰冷，大致可分為2種，第1種是氣血不足，即虛寒體質，除了手腳冰冷還常見畏寒、腹瀉；第2種是氣血運往四肢的道路阻塞不通，此類是氣鬱體質，常見於年輕Sis，徵狀有容易緊張口乾，且因易上火而不宜吃太多補品。雖然手腳冰冷看似是小問題，但忽略不管會累積成大病，如中風、胸痹及痰飲等。以下介紹6種具暖身效果的食物，平日多吃可保持體魄，改善手腳冰冷，從基本重建健康。





1.白蘿蔔

「冬吃蘿蔔夏吃薑」，白蘿蔔向有「小人參」的稱號，可見其厲害。白蘿蔔含多種維他命和豐富的碳水化合物，可增強免疫力，其性涼、味甘，具清熱生津、開胃健脾、順氣化痰之效。由於白蘿蔔入肺，故可以加強肺的「肅降」功能，既止咳，又促進大腸運動。不過白蘿蔔對某些Sis來說會較寒涼，故不能多吃。



2.羊肉

一到冬天食羊肉！羊肉具溫補氣血、開胃健脾的功效，而且含豐富蛋白質，冬日進食可益氣補虛，促進血液循環，增強禦寒能力，減少手腳冰冷問題。此外，羊肉還可增加消化酶來保護胃壁，易於消化，從而提高身體免疫力。



3.栗子

本身含豐富複合碳水化合物和膳食纖維，由於需要較長時間消化，讓身體能長時間釋放熱能，維持體溫，亦能穩定血糖和維持飽肚感。



4.紅薯

中醫學認為紅薯可補脾胃、益氣力，御風寒，此外亦含有維他命以及鉀、鎂、銅、硒、鈣等，還有碳水化合物、膳食纖維和胡蘿蔔素、而紅薯同時含有一種類似雌激素的物質，對保護人體皮膚，延緩衰老有一定作用。不少Sis早就知紅薯的熱量非常低，但又很飽肚，會以其作為減肥食物，據說韓國女天團少女時代的成員身材咁Fit，就是靠食紅薯維持。



5.黑豆

含有鐵和銅等礦物質，當中的抗氧化物含量更高於其他豆類。台灣美眉流行喝黑豆湯，據稱非常有益，事實喝黑豆湯有助肌肉獲得更多血氧，能增強機體免疫力和抗寒力。



6.黑木耳

它具備豐富鐵質，可幫助身體造血，只要有足夠的紅血球，便能將氧氣運送到全身提供能量，保持身體和暖。由於植物性鐵質較難被身體吸收，建議與肉類或含維他命C的食物一同進食，有助吸收。

