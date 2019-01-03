Pet Pet聯萌：想毛孩聽教聽話　專家話要咁……

許多時候，狗主會因為狗狗不同的行為問題而感到困擾，甚至想到棄養，根據愛護動物協會犬隻訓練師Garay指出，只要主人願意付出時間，並配合適當的訓練，其實狗狗的行為很快能得以改善，可變得更乖巧。



【轉移視線】

Garay謂狗狗最常出現的行為問題，大致是咬主人手、吠叫，以及撲跳。先說咬手，這可能是狗狗牙痕，亦有機會是想引主人注意，那主人可以利用公仔或者是拿一些狗狗喜歡的玩具，來轉移牠們視線，讓狗狗咬着公仔和牠玩，在玩耍的過程中可以讓狗狗明白咬玩具是正確，即使不咬主人手，一樣可以取得玩樂時間，那久而久之便可令狗狗由咬手轉移到咬玩具。



若狗狗不斷吠叫來獲取主人的注意，那應該怎樣處理？Garay會建議主人不要理會狗狗，當牠停止吠叫時就立即給予關注，或是讚賞牠，同時主人若真的沒有時間陪伴狗狗時，應該要設定一些牠喜歡的玩具，例如聰明玩具（Smart Toys），讓狗狗可以自己尋找食物，令到其專注力放在玩具上，而不會持續需要主人的注意力。



此外，有些主人或朋友未必接受狗狗撲跳這樣熱情的行為，Garay認為主人不要Say No或者停止狗狗的行為，反而應讓狗狗做另一個行為來轉移牠的視線，例如狗狗撲跳時，我會叫牠坐下，在教狗狗坐下的期間，如果牠能做到，便同樣給予牠想要的食物，其實很快牠就會知道坐低一樣取得你的注意，牠就不會對人撲跳。