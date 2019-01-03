本日日本：史上初！壽司船大阪灣區誕生

有冇諗過可以在船內一邊欣賞海景、一邊坐在壽司吧枱前享用大阪No.1名店的壽司滋味？如此情景並非發夢，事關日本第一艘壽司船「樓船 さえ㐂」會於1月11日在大阪灣區航行！該船巴閉之處在於設有壽司店的白木吧枱，並鋪上榻榻米，加上設有冷暖氣設備，炮製充滿高級感的海上用餐空間。而且船頭設有180度大玻璃窗戶，將大阪灣內的日與夜景色統統飽覽，夏季更可以甚至可以稍為開窗，讓大家感受一下被海風吹拂之痛快。



船隻硬件噱頭十足，關鍵的壽司一環同樣無令人失望，由前大阪北新地的壽司名店「鮨 さえ㐂」監製！喜歡到日本食壽司的朋友，一定有聽過「鮨 さえ㐂」的大名吧，這間於2007年10月由佐伯裕史開設的名店，被喻為大阪No.1壽司店，食客一般要花上逾半年時間輪候才能光顧。後來佐伯以「給天皇握壽司」為目標，於上年6月將店舖關閉，並正計劃在東京開店。今次難得以全新的方式讓食客重溫該店的壽司滋味，而使用的材料均是由獨特採購渠道得來的一級貨色，至於負責握壽司的則是由接受佐伯裕史指導的師傅出馬，而每月的特定日子更會由佐伯本人親自登場獻技！



該壽司船每次航程限定8位食客（全部吧枱位），而Menu則是由佐伯監製的廚師發辦Omakase Course，每位21,600日圓（佐伯負責的每位32,400日圓，飲品另計），菜單會每月更換。船程約2小時30分鐘，於大阪中央市場前港出發及終點，沿途會看到海遊館的天保山大摩天輪、港大橋、天保山大橋等景點，為食客帶來一次視覺及味覺都同樣難忘回味的海上旅程。現已開始接受預訂。



樓船 さえ㐂

上船位置：大阪市福島區野田1殅目（安治川右岸）

營業時間：午餐12:00nn開始，晚餐5:30pm開始

網址：https://bit.ly/2CNF2Pz

