MomoDesign電競椅　美女玩家︰「好舒服！」

「工欲善其事，必先利其器」，打機想增加贏面，專業電競椅、滑鼠及鍵盤缺一不可。最近香港代理Basco新番了多款電競補品，今次一於找來Valkyrie Prime電競女子隊成員Shiro，同我哋逐樣試清楚！



MomoDesign是意大利品牌，出開汽車用品，近年造埋電競椅。呢張MD-GC003採用「桶櫈」設計，椅背具一定厚度，頭枕及腰靠符合人體工學，脖子及背部均有包圍感，Shiro就表示坐得舒服。椅子可以調校高低，左右手柄又可升起，同時內置金屬支架，承托力極強；但Shiro指出後仰幅度不大，過場時難以躺平休息，惟好處是減低了後翻機會，諗落更安全。散熱方面，表面是質地輕薄的網眼織物，透氣性高，坐得耐都唔會焗汗！



試埋同廠推出的MD-GT001電競枱，全張枱長120cm、闊66cm，基本上夠晒位放打機用品，而且負重達300kg，比坊間不少電競枱還要受力。針對電競需要，枱面布滿碳纖維紋理，具防滑作用，同時旁邊設有保護牆以防止物件掉落，設計細心！「Z」形枱腳可牢固抓地，Shiro笑稱打到發脾氣都難以「翻枱」，她又補充：「可惜高度限制在75cm，若有得調低就更啱女仔！」



近年電競鍵盤興跨界合作，試玩的Neptune Elite RGB便由TteSPORTS與初音未來聯乘推出，腕墊印有初音圖案，代表初音「ミク」兩字的「3」、「9」則用上代表性的青綠色鍵帽，同時背光燈達1,680萬色，夠晒吸睛！軸體是Shiro至愛的青軸，配合鋁製懸浮式鍵帽，反應清脆準確，另有防鬼鍵、巨集記錄、按鍵編程等高階功能。



同樣注入初音元素的有Iris RGB電競滑鼠，特設RGB環繞光初音Logo，靈敏度高達5,000DPI，左右蜂巢紋路更有防滑作用，有姿勢有實際，難怪Shiro見到都心心眼！