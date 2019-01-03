Ports 1961　玩味雨天

自從Ports 1961女裝由Nataša Čagalj掌舵後，品牌已完全擺脫過往的傳統形象變得型格Trendy，每季更有令人意想不到的新驚喜。如秋冬系列品牌時裝騷移師至倫敦舉行，Nataša即以倫敦著名的雨天為靈感，設計出破格前衞的女裝。為帶出下雨的感覺，多款服裝都飾以誇張的流蘇裝飾，或是以超長的流蘇頸巾或腰帶作配襯，加上百褶裙子令服裝更富層次感。



近幾季潮流愛玩Oversize Logo或標記式圖案，秋冬季設計師特別在服飾上印有「MADE IN ENGLAND」及「MADE IN ITALY」的字樣成為衣服上的提花和印花圖案。這些設計隱喻當下時尚潮流的國際化趨勢以及品牌的特徵。另外設計師亦將洗水標記和保養說明加倍放大成為斗篷圖案，以呼應當前的奢侈品市場。不同圖案採用Oversize設計，連剪裁都是Oversize，闊身大褸、超長裙子或上衣，配合2-D及3-D針織物料，視覺效果豐富。



品牌繼大賣的蝴蝶結運動鞋Bee Sneakers後，秋冬推出另一傑作Lace 42，Lace 42波鞋上串上多達42條鞋帶，做出誇張的流蘇效果。波鞋鞋身以輕盈透氣物料製成，共有鮮紅、卡其、黑及白色選擇。