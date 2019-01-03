FoodieCurly鬈毛妹：101下的意大利盛宴

說到台北的地標，相信非「台北101」莫屬了，每到晚上，當大樓外牆燈光全亮起時，更是壯觀，如能在這美景下與愛人共進一頓意大利菜，那是多幸福的事！



也許人同此心，所以當我抵達「寒舍艾麗酒店」6樓的La Farfalla義式餐廳時，門口正排着等候入座的人龍，這天可是周二呢，所以大家來吃一定要訂座。



餐廳設有室外座位，本來可以有更佳的景觀，可惜這天下雨，只能隔着玻璃欣賞101大樓和酒店戶外的藝術品了。La Farfalla這名字是意大利語「蝴蝶」的意思，故餐廳空中花園放置了一座大型蝴蝶雕塑，蝴蝶中心的不是蟲，是人，寓意人類與大自然共融，很有意思。



餐廳提供的是意大利半自助餐，視乎你點的主菜，價錢由NT$1,380起。吃主菜之前，先不可錯過外面的意大利Antipasto餐前開胃菜，蝦蟹海鮮、自家醃製三文魚、Live Station即做沙律、薄餅、餐湯、凍肉等等，叫人愛不釋手，因為我貪吃，所以特別喜歡這些細細碟的開胃菜，就算多選幾款都還有位置吃主菜。



主菜我們要了「美國特選安格斯老饕牛排」及「辣味燉煮海鮮襯蒜味普切塔」，前者是一塊很出色的牛排，我們點了五成熟，肉質軟嫰，牛肉味濃；後者單看名字不太明白吧，其實是以北海道元貝、草蝦、鮮魚等煮成的海鮮鍋，配以脆卜卜的蒜蓉多士，材料豐富，是2人分量呢。



甜品方面，外面長枱放滿了蛋糕和曲奇餅 （那塊朱古力曲奇我吃完又吃，朱古力味濃郁，而且十分鬆脆），大廚還會推車仔逐枱詢問大家要不要Tiramisu，意大利招牌甜品，沒理由不要吧，咖啡和酒味並重，大滿足！



La Farfalla

地址：台北市信義區松高路18號「寒舍艾麗酒店」6樓

交通：板南線至市政府站，由3號出口前往

官網：https://bit.ly/1x5mJuV



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