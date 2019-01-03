【邊個話火鍋無文化】乾隆飲食秘癖

早前有位食家在內地節目指「火鍋」係最無文化、最應該消失嘅美食，此話一出，即掀言軒然大波。「火鍋」呢家嘢有無文化可以話見仁見智，之不過火鍋嘅歷史一啲都唔短，古稱「火鍋」作「古董羹」，名字取自食物投到滾水時發出嘅「咕咚」聲音而得來，至於起源，講法超多，相傳商周時期已有一種容器稱之為「鼎」，當時乃進行祭祀或慶典時，將牛、羊等食材放入去，再喺底部生火煮熟再分食，有說係火鍋嘅雛形。



去到秦漢時代，於馬王堆遣策及出土文物入面，顯示當時已有「濯」，即將畜牲肉食放入沸水中稍煮，如牛濯胃、濯雞、濯豚等。及至南北朝、唐朝，先後出現銅火鍋、銅製暖鍋等記載。



要數較為詳細記載「火鍋」事件，非宋代《山家清供》一書莫屬。書中記述了作者林洪在武夷山以野兔肉切成薄片，用料酒、醬油和花椒稍醃後以滾湯灼熟，蘸佐料食用，如同今日嘅火鍋般。



歷史中要數最為經典嘅火鍋記載，必有清代乾隆嘅份兒，事關佢非常愛吃火鍋，以今日嘅用語，佢絕對係一位火鍋控，歷史都有記載佢多次南下游江南，每到一個地方，都要人準備火鍋品嘗。相傳佢喺嘉慶元年正月喺宮中大擺「千叟宴」，用上火鍋多達1,550個，品嘗者更達5,000餘人，成為史上最大一次嘅火鍋盛宴。



火鍋亦傳到全國、甚至亞洲各地，如京式涮羊肉、重慶麻辣火鍋、台式涮涮鍋、韓式部隊鍋、日式相撲火鍋、馬拉打鍋、泰式火鍋等，至於大家較為熟悉嘅當然係廣東式嘅「打邊爐」，可以係沙嗲湯、芫荽皮蛋、粥底、豬骨等，但大家又知唔知所謂嘅「打邊爐」原來正寫係「打甂爐」，仲有出處，據元朝呂誠《來鶴亭集．南海口號六首．其五》記載：「炎方物色異東吳，桂蠹椰漿代酪奴。十月煖寒開小閣，張燈團坐打邊爐。」