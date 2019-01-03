美製/英製NB新作　唔搶就笨！

雖則話New Balance近年有唔少全新設計鞋款好似：247v2、X-90、608、R_C1、574 Sport V2相繼登場，外形輪廓以及緩震科技都完全貼緊當下潮流，被視為新世代波鞋代表，但對於NB死忠嚟講，始終都係比較鍾情一些於上世紀80、90年代至千禧年頭所推出最經典的美製及英製鞋款型號，即使誕生20多年來保持同一鞋型設計，只是定期換上全新物料及顏色配搭，一樣叫大家買得咁開心。是次，New Balance就帶來一系列美製990v4、英製991及1500嶄新配色，以最頂級素材及優質工藝滿足NB迷。



於1982年誕生的美製990型號是NB家族入面9系始祖，其後於1998年、2012年及2016年分別演變出990v2、990v3及990v4，雖然鞋款所搭載機能科技及外觀輪廓略有不同，但經典復古風格就始終如一。今回所推出的新作M990FEG4，鞋身用上Nubuck磨沙皮革打造，由鞋頭淺灰一直以漸變方式伸延至鞋尾全黑，中底就沿用經典ENCAP緩震及EVA泡棉技術，保持990v4系列一貫極致舒適腳感。



除了美製NB夠經典多人追捧之外，識貨之士對於英製NB一樣求「鞋」若渴，因為英製系列包括：991及1500等等型號均是由英國西北部城市Cumbria傳奇廠房Flimby所生產，工藝與品質都是最頂級上乘。是次，品牌就分別為991及1500兩個英製型號帶來合共5款新色，前者以復古外形配搭高機能ABZORB緩震中底引伸出M991NVB、M991DBT及W991BKP 3款配色；後者則以Nubuck磨沙皮革勾勒出紳士風格的M1500TGB及M1500GT，將英倫色彩灌注到鞋款之上。