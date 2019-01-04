媽媽們注意！赤柱免費放電新場

簡直是親子界盛事，赤柱將設兒童放電的新場地！說的是由聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）舉辦的「細路愛玩營」，會在赤柱露天廣場建設佔地逾2,000平方呎的活動空間，並以營養、遊戲、關愛3大元素為主題，結合玩樂與教育，重點是費用全免。



這個小朋友的大世界，以循環再造的舊車胎作為場內布置，並分為3大體驗專區，在幻想遊樂場內可找到隨意散落、形狀各異的藍色組件，小朋友可發揮創意，拼湊出獨一無二的理想遊樂場，在簡單的圖形中激發無窮想像。值得一提的是，活動強調「兒童主導」的遊樂體驗，家長們毋須教導他們「怎樣遊戲」、「和誰遊戲」、「在哪遊戲」，只需在旁陪同和隨時提供支持，讓他們在安全而無限制的空間下「大玩特玩」。



另外，活動又設海上飄流教室，由不同專家在來往赤柱至香港仔的渡輪上主講，在30分鐘的航程中分享不同親子主題；而在兒童早期發展專區的活動亦非常豐富、有趣，如臉部彩繪、DIY襟章設計、車胎前繽紛合照等，締造美好親子時光。



「細路愛玩營」活動詳情

日期：1月11日至13日

地點：赤柱廣場（露天廣場）

開放時間：（星期五）3:30pm-7:00pm、（星期六及日）10:30am-7:00pm

費用：全免

登記：https://www.unicef.org.hk/eatplaylove/