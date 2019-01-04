營事檔案：韓式芝士炒年糕　辣得輕怡

2019年01月04日 12:30
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    就算正在控制體重的人士，也可考慮這款營養師建議的韓式芝士炒年糕，過過辣癮。（設計圖片）

    香港雖然不是一個食辣的天堂，但不少人都是嗜辣分子，無辣不歡，加上韓風流行，韓式辣食也是眾人喜歡的口味，以下這個食譜簡單易整，讓你留在家中，也可一嘗韓式美食。

    【低脂芝士 提供蛋白質】
    韓式年糕主要成分是糯米粉和粘米粉，同樣能為我們帶來碳水化合物，為身體提供主要能量，加上韓式年糕口感煙韌，有嚼口，令人更加喜愛。

    這道菜式加入了低脂芝士，除了令年糕的口感更豐厚，也能提供蛋白質和鈣質等營養素，而且，這道菜式的整體脂肪含量不高，非常輕怡，適合正在控制體重的人士進食。建議可加入雞腿肉或脢頭瘦豬肉，增添蛋白質含量。

    至於紅蘿蔔有胡蘿蔔素，屬脂溶性，在人體中可轉化為維他命A，維他命A能維持皮膚、毛髮的健康，有助預防眼睛疾病，增進小朋友的發育和成長。可自行加入金菇菜、本菇（又名柳姬菇、鴻喜菇、蟹味菇）等食材，能為菜式添加鮮味，也可增加整體膳食纖維的含量。

    【韓式芝士炒年糕】
    材料：
    年糕　　　1碗
    低脂芝士　2片
    紅蘿蔔　　1/3條
    洋葱　　　1/4個
    葱段　　　1條

    醬汁：
    韓式辣醬　　1湯匙
    韓式泡菜　　1-2 湯匙
    雞湯/水　　 半杯至1杯
    油　　　　　2茶匙

    做法：
    1.紅蘿蔔和洋葱洗淨、去皮、切條，備用
    2.落油，加入洋葱和紅蘿蔔炒香。
    3.放入韓國泡菜、年糕及韓式辣醬。
    4.加入雞湯/水，煮滾後加入芝士，待融化。
    5.最後放入葱，攪勻即成。

    吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉
    「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。