營事檔案：韓式芝士炒年糕　辣得輕怡

香港雖然不是一個食辣的天堂，但不少人都是嗜辣分子，無辣不歡，加上韓風流行，韓式辣食也是眾人喜歡的口味，以下這個食譜簡單易整，讓你留在家中，也可一嘗韓式美食。



【低脂芝士 提供蛋白質】

韓式年糕主要成分是糯米粉和粘米粉，同樣能為我們帶來碳水化合物，為身體提供主要能量，加上韓式年糕口感煙韌，有嚼口，令人更加喜愛。



這道菜式加入了低脂芝士，除了令年糕的口感更豐厚，也能提供蛋白質和鈣質等營養素，而且，這道菜式的整體脂肪含量不高，非常輕怡，適合正在控制體重的人士進食。建議可加入雞腿肉或脢頭瘦豬肉，增添蛋白質含量。



至於紅蘿蔔有胡蘿蔔素，屬脂溶性，在人體中可轉化為維他命A，維他命A能維持皮膚、毛髮的健康，有助預防眼睛疾病，增進小朋友的發育和成長。可自行加入金菇菜、本菇（又名柳姬菇、鴻喜菇、蟹味菇）等食材，能為菜式添加鮮味，也可增加整體膳食纖維的含量。



【韓式芝士炒年糕】

材料：

年糕 1碗

低脂芝士 2片

紅蘿蔔 1/3條

洋葱 1/4個

葱段 1條



醬汁：

韓式辣醬 1湯匙

韓式泡菜 1-2 湯匙

雞湯/水 半杯至1杯

油 2茶匙



做法：

1.紅蘿蔔和洋葱洗淨、去皮、切條，備用

2.落油，加入洋葱和紅蘿蔔炒香。

3.放入韓國泡菜、年糕及韓式辣醬。

4.加入雞湯/水，煮滾後加入芝士，待融化。

5.最後放入葱，攪勻即成。



吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。