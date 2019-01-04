三界五行：居室整潔　神明大駕光臨

清潔家居是衣食住行中的一個重要環節。《朱子治家格言》首三句說：「黎明即起，灑掃庭除，要內外整潔。」開門七件事，柴米油鹽醬醋茶，每天清晨，食的七件事還未開始，清潔家居的工作就要展開。



風水擇日，清潔家居稱之為「掃舍」。是擇日的一個重要課題。建除十二神——建、除、滿、平、定、執、破、危、成、收、開、閉之中，除日、平日、破日、閉日，都可以清潔家居。按照朱子所提倡，清潔家居不用擇日子，每天黎明起床灑掃一番，令家居內外整潔。其中的破日，更是「掃舍」的首選，正所謂「先破後立，不破不立，破字當頭，立在其中」，任何建築物，即使再宏偉，也必須先破土，平整地盤，然後才開始施工。所以在做清潔家居的時候，不要嫌麻煩，不要囉囉嗦嗦，應該帶着愉快的心情，把麻煩、污垢清除，窗明几淨，迎接幸福、快樂、健康的新一天。



任何神佛，包括佛祖、觀音、太上老君、八仙、黃大仙，以及自家的祖先，都是喜歡清潔的，尤其是喜神、財神，都不願意到藏污納垢的地方。凡人都懂得「危邦不入，亂邦不居」，何況是神明？



清潔家居，是有利健康長壽的方法，每天都要做，有些特定的日子，更需要大掃除，即使是英國統治下的香港，港英政府也會請師爺擇吉日，進行大掃除，美其名為「洗太平地」。（明續歲晚大掃除擇日）



方向宇