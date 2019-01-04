東「沖」有料到：今年煙花特別多

雖然已踏入了新的一年，但還是想舊事重提，講講除夕倒數。



話說2018年泰國曼谷的除夕倒數有三大主打地區，一個是Central World門口，另外還有Asiatique及ICONSIAM。以往Central World可謂稱王稱霸，幾乎是必到的賞煙花地點，但自從ICONSIAM登場，前者相對地被比下來。在Central World門口的煙花發放，僅約10分鐘便完結；反觀ICONSIAM連同旁邊的酒店一共發放約25分鐘的煙花，十分震撼！難怪這段期間一眾河邊酒店都爆滿。有人說，因ICONSIAM的出現，令該區經常塞車，尤其是大時大節有表演的時候情況更嚴重。這的確是事實，但與此同時，亦令附近的食肆及酒店增加了不少收入。相當於N年前香港興建地鐵，有人覺得令道路擠塞及環境污染，但其實這是進步的一個過程。



眼見當地人及來自世界各地的遊客為了一睹廿多分鐘的煙花發放，一早便前往河邊酒店、餐廳、酒吧或ICONSIAM前方的空地等待，情況就如香港放煙花，大家都擠到尖沙咀一樣，非常熱鬧。泰國是個福地，每年看煙花時我也暗暗為他們擔心，怕一些小意外，甚至一下爆竹聲便發生人踩人事件。但幸好數年來也沒有出現如此情況，以ICONSIAM門前的煙花發放為例，放完後大家都乘車離去。



整個演出背後的「幕後黑手」，當然是泰國旅遊局，他們贊助了不少，令整個活動更為繽紛璀璨。據講，所使用的煙花原料為糯米飯，所以沒有造成太大的污染。



在泰國放煙花的機會其實很多，例如有錢人結婚或球隊比賽也會安排發放，理由數之不盡。今年我在ICONSIAM看到的，比以往更燦爛、更長久，但願這是個好的開始。繼續祝大家新年快樂。



胡慧沖