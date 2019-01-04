GO WILD戶外潮服大激減　必搶一折限量新春福袋

東涌Outlet Mall向來是Shopping精掃平靚正貨的天堂，近日一站式旅遊用品專門店GO WILD亦正式進駐場內，多個戶外潮牌服飾均以超筍價發售外，今日起更會推出激抵筍貨震撼價1折新春福袋，各大旅遊與時尚迷真有「福」氣！



旗下潮牌包括Mountain Hardwear、Craghoppers、ALI與Snow Peak等的旅遊服飾系列應有盡有，男女裝、鞋履、背包，以至行李箱等均大激減，部分精選服飾更低於一折發售，大家可以一站式以震撼價在店內選購心水的潮氣服飾。



GO WILD新一年更帶來新春震撼價1折「福」袋，第一星期的發售時間為今日至1月10日，福袋共有多款不同的服飾隨機組合，售完即止，其中男裝外套最高總值為港幣七千多元，現在港幣三百蚊有找，性價比極高，應該會成為主打搶購對象，手快有手慢無！而第二星期其他精選產品亦會以激抵筍貨震撼價1折發售，開賣時間為1月11日至17日。