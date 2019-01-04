「I.S. Chisato Tsumori Design」復刻再現

如果你是Chisato Tsumori的粉絲，對設計師津森千里的背景應該有些認識，就是她畢業後曾於ISSEY MIYAKE出任設計師，主理「I.S Chisato Tsumori Design」系列，其馳名的「I.S.」Logo在上世紀80年代就掀起一股熱潮，大家又有冇印象呢？經典的紅、黑拼色字款使其至今仍然屹立不倒，市面上仍能找到35年前推出的款式，不但廣受年輕潮人喜愛，在Instagram等社交平台中亦非常吸睛。



今年，津森千里在撰寫自傳時回顧過往的作品，偶意在社交平台Instagram看到現在年輕人仍然穿着「I.S.」Logo系列，突然發現此35年前推出的作品依然歷久不衰，多年後仍深得新一代喜愛而大受感動，於是決定於今季再度推出該系列的復刻產品。系列焦點落在經典的「I.S.」Logo上，主打款式包括衞衣、Tee、拉鏈外套等基本裝束，配以紅、粉紅和橙等豐富色彩，帶出「I.S」系列的活力氣氛。