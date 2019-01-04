新竹內灣　漫畫家夢想城堡

漫畫不但令人着迷，更可振興地方觀光，例子在日本比比皆是，在台灣新竹橫山鄉，原來都有個「劉興欽漫畫暨發明展覽館」帶動過內灣老街的觀光風潮。生於新竹橫山鄉的劉興欽，是台灣知名的漫畫家及發明家，1954年開始便畫漫畫，其代表作為《阿三哥與大嬸婆》與《機械人與阿金》系列是一代台灣人的集體回憶，在1971年至1979年間更醉心發明，並獲台灣專利140多項、國際專利43項。現在的劉興欽漫畫暨發明展覽館，是2001年應振興內灣商圈請求而授權建立，館內展示了劉興欽生涯的各項發明專利及漫畫作品。原址原為廢棄鐵路宿舍，在2013年整合更名為「好客好品希望工場」後，劉興欽漫畫博物館展場已移進鄰旁的內灣國小內。



從內灣老街走到劉興欽漫畫博物館，沿路已見不少次劉興欽筆下經典角色「大嬸婆」的宣傳公仔，她就如內灣區的精神地標。要走到博物館，得先穿過像古堡的大門口，走過一條畫滿內灣色彩壁畫的隧道，再經過好客好品希望工場門口，就見到內灣國小的校舍，跟着大嬸婆、小聰明等角色的畫像走，登上二樓就找到一連數個劉興欽作品的展示室，它們門口都有他公仔的立板；走進室內，一眼就看到劉興欽的工作間、他的半身像，以及他筆下角色機械人的大公仔，細看展品，除了有他畫的原畫，還有他的創作生涯資料，還有在60、70年代出版的珍貴公仔畫，還有劉興欽苦心研究的發明品，即使今天看像兒嬉，但在當年就已夠天馬行空，感受到劉興欽充沛的熱情與想像力。



劉興欽漫畫暨發明展覽館

地址：台灣新竹縣橫山鄉內灣村3鄰110號

開放時間：10:00am-5:00pm（逢周二休）



鳴謝：台灣觀光局、長榮航空