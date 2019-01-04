本日日本：100米長闊條麵　食得晒免費

1月11日係日本的「麵之日」，位於奈良的餐廳「cucina+oven piano」（地址：奈良市西大寺東町2-1-63 B1F）於當天起，特別推出顧客可按麵條長度收費服務，另外，假如食得晒總長度達100米的闊條麵，更加唔使畀錢！唔知有無大胃王想挑戰一下自己呢？



其實早在今年11月，該店已推出一款超長意粉，大家都好好奇，究竟一個人可以食得落幾長的意粉呢，於是他們便決定推出這種客人可按麵條長度收費的用餐服務。這款該店自家製的意粉，分為意粉和闊條麵兩種，前者每1米盛惠45日圓，後者每1米就要135日圓（皆未連稅），並有10種醬汁可供選擇。



食客可以選擇不同的長度，例如代表好意頭的「777」（香港人未必鍾意啦），或是以把自己的出生日期變成意粉的長度（咁12月31日出世咪好和味？），假如食得晒，仲會獲頒「完食證」，另外，如果一個人食得晒總長度達100米的闊條麵，更加可以免費添，不過食唔晒的話，就要計足價錢，即係成萬幾日圓啦，博唔博得過就自己諗啦！