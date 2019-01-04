膽機音響NEON MTB980　聲暖兼容強

不少新一代年輕樂迷都貪方便直接用電腦串流播歌聽，但電腦干擾多音色亦偏冰冷，如想聽溫暖人聲，不如考慮NEON新推出的膽機音響MTB980，內置12AX7A及12AX7B膽管來調聲，音色比一般音響柔和自然得多，而且機面設有透明玻璃，能觀察到內部膽管運作，播歌時更會透出微光，晚上聽歌就更有氣氛啦，配合強勁的擴音系統，令輸出功率提升至75W（RMS）×2，在寬敞大廳播歌音色都夠包圍感。



為了方便不同的聽歌習慣，MTB980的兼容性亦極全面，機面設有碟盤，兼播CD以及MP3、WMA格式燒錄的CD-R，更支援2.1+ EDR藍牙傳音，配合NFC簡易配對，就能簡單連接手機、平板播歌，而且機面設有USB插口，只需接駁USB手指或硬碟，就能播放MP3、WMA音樂，最適合新一代Computer Audio Source樂迷，而且USB插口更能為手機或平板充電（5V/1A），設計相當貼心實用。此外，更能播放FM電台節目，更備有RCA及3.5mm插口，提供靈活接駁，用家更能透過機面的操作掣，來微調高低頻音量，靈活性一流。