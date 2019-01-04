「雪友」禦寒必入　BURTON x izzue

於滑雪運動界大名鼎鼎嘅BURTON，相信就算你唔鍾意滑雪，點都應該一定有聽過吓，1977年由Jake Burton Carpenter創立以來，一直於推動滑雪運動發展中佔着相當重要一席位，贊助無數滑雪賽事及滑雪選手，同時將滑雪由業餘興趣發展成競技運動。除了自家推出滑雪板、滑雪靴及各種專用服飾之外，於潮流界亦不時見到BURTON身影，過往都有試過與fragment design、mastermind JAPAN、NEIGHBORHOOD及G-SHOCK聯名合作，將其滑雪風格融入到各款潮流服飾當中。



今個冬季，BURTON就與本地時裝品牌izzue合作，以功能性及實用性為主調打造首個聯名系列。系列分別推出Parka、Zip Up及Hoodie三款單品，均以簡潔剪裁配上經典黑色及藍色設計，連帽加上高領口剪裁，大大提升其保暖效果，而雙方品牌名字、BURTON雪山標誌及izzue標誌性字句「LIVE IT REAL」則分別於帽子、手袖及胸前位置呈現，着住上雪山滑雪定落商場行街都一樣咁醒目有型！