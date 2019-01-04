學生到訪溫哥華　了解華僑生活面貌

為了增加學生們的體驗式學習機會，東華三院已連續四年舉辦參訪團，每年都會攜同被甄選的學生大使衝出亞洲，到較遠的歐美國家交流，如三藩市、倫敦等，而今年的交流主題為「鑒往知來 ─ 可持續發展：溫哥華」，並由東華三院主席兼名譽校監王賢誌率領，了解當地華僑的今昔生活面貌。



【難忘豐富行程】

在8天的旅程內，學生們參觀了中國駐溫哥華總領使館、香港駐溫哥華經濟貿易辦事處、卑詩省議會、英屬哥倫比亞大學、皇家不列顛哥倫比亞博物館等，藉以認識溫哥華的城市發展，亦到訪了唐人街和華人社區組織，親身了解華僑昔日和現在的生活。為了增加學生們在科技、影視媒體及環保生態方面的見識，參訪團又到了新時代電視台考察、觀賞時令南瓜田、三文魚回流產卵情況及觀鯨，當中的Pixar動畫製作展覽，叫東華三院辛亥年總理中學王鍩泓同學最感深刻。「從少就愛看Pixar電影，展覽解說了動畫背後的製作，如分析拍攝技巧，揭示動畫背後的科學。」



【得着畢生授用】

為了加強交流團的學習成效，分為4組的學生大使要在回港後提交報告，在溫哥華的自然生態、影視媒體及科學、華人社會及教育等方面作出探討，作為組長之一的東華三院伍若瑜夫人紀念中學蘇衛鵬同學表示，整理報告的過程令他得着甚多。「作為組長，不時要帶領同學進行討論，這讓我在群體中變得主動和踴躍。還記得在晚宴上，我與眾多探訪機構代表同枱，開始時的心情不禁變得緊張；傾談過後，發現這些『大人物』都非常友善，我的心情都放鬆起來，這個經歷亦令我變得更大膽。」