告別平成：買起「平成」兩隻字！

2019年5月1日，平成時代便會告一段落，取而代之將有新的元號登場。日本各界早陣子紛紛推出好多不同的「平成Goods」，為長達30年的歲月作個紀念、留些回憶。當中不少商品，都不約而同採用了白底黑字的「平成」兩隻漢字的設計，畢竟在1989年1月，由當時的官房長官小淵惠三在記招手執新年號紙板的畫面，實在太經典。而紙板上的「平成」兩字，更在所有日本人腦海中留下烙印，而相關的貨品種類更多到你唔信！



原裝正版出砌圖文具

當日小淵惠三手執的紙板，現被保管於收藏了大量歷史公文的國立公文書館，而該館便於上年率先將紙板字款化成了透明File，賣點是原汁原味的複印而成，推出時成了話題。而之後文具公司Beverly更將「紙板上的平成」進一步發揚光大，一口氣推出了砌圖、筆記簿及透明File三款商品，而且分別於包裝或商品背面印上了平成年代的大事表，讓大家可回顧一番。



「多謝平成饅頭」大熱賣

白底黑字的「平成」兩字，還出現在和菓子手信中！有間叫大藤的和菓子公司，便推出了一款名為多謝平成饅頭，饅頭本身沒有特別，都是麵粉製成的外皮包裹豆沙餡，不過最大賣點卻是在包裝盒及包裝饅頭的膠袋上，印有大大隻跟小淵手執紙板差不多的「平成」字款，並隨盒附送平成流行語書籤一張，如此的行銷手法果然奏效，現時手信購賣網站已銷售一空，要到1月中旬才有貨，想火速購入的話，便要到羽田空港BLUE SKY及東京站等特定的手信店碰碰運氣了。



平成御守好搶手

趁即將更換新年號，有一間網上商店「記念品Store」便推出了元號御守護身符。設計相當簡單，基本設計以日本的國旗為概念，並可按你要求寫上元號的兩個漢字。現階段講搶手，當然是白底黑字的「平成」字款。另外，該店亦可為你炮製昔日的舊年號，亦可製作預先猜想的年號，假如你猜中的話，肯定威過威士忌！可於Yahoo！Japan Shopping購買，每個售2019日圓。



「平成」扭蛋玩到盡

平成倒數熱就連扭蛋商SHINEG也不放過，推出了磁石、小袋、手巾仔及電話繩等共6款扭蛋，都是清一色採用白底黑字的「平成」字款設計，整體效果也不俗，可見「平成」兩字確係萬能Key！每個售300日圓。