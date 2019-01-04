男士之夜：深夜睇熱話　心情唔會差

【決性11點：好扮唔扮！扮性愛娃娃？】

性愛娃娃愈做愈逼真，不過日本有間公司卻反其道而行，推出由真人扮性愛娃娃嘅攝影服務。喺上年12月於大阪開業嘅「人間Love Doll製造所」表示，目的係想為18歲以上人士提供一個被愛嘅體驗……

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【MomoDesign電競椅 美女玩家︰「好舒服！」】

「工欲善其事，必先利其器」，打機想增加贏面，專業電競椅、滑鼠及鍵盤缺一不可。最近香港代理Basco新番了多款電競補品，今次一於找來Valkyrie Prime電競女子隊成員Shiro，同我哋逐樣試清楚！

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【跑步肌肉鍛煉 跑得更快更遠（全）】

近年不少人都愛上跑步，但跑步除了練跑練氣練體能外，肌肉鍛煉都一樣重要。尤其多做下身大肌肉體能訓練，可以強化肌肉，提升表現……

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【深夜字聊：有冇諗過 點解要着底褲？】

如果話畀人知最近研究緊底褲嘅話，相信唔少人會覺得你變態！不過日本東京大學大學院教授兼作家上野千鶴子，卻透過《裙底下的劇場》講出日本社會中關於底褲嘅性文明史。

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【決性11點：巨乳人造人18號 破壞力超強】

由於《龍珠》在全球都那麼受歡迎，所以特別多金髮靚女Coser愛扮演人造人18號，最近俄羅斯靚女Coser「Julia Kasu」又挑戰此角色，將相片在網上公開後，粉絲們都大讚完成度實在太高了……

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【靚人靚景：京佳遊峇里 如沐春風】

想放幾日假去旅行真係唔容易，不過去唔到都唔緊要，一於等呢位可愛玉乳妹帶大家去一趟峇里島，欣賞靚人與靚景啦！

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【地靈人美：「岡山之奇迹」變觀光大使】

剛過去嘅聖誕節為普天同慶嘅大日子，而對於被稱為「岡山之奇迹」嘅美少女櫻井日奈子嚟講，同樣係一個大日子，因為當日日奈子獲委任為「岡山市觀光大使」！

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【Model Hunter：最萌留學生FuFu】

大家好！我係FuFu，我仲有另一個名叫小楹，大家叫我其中一個也可以，我都會應大家㗎！

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【大黃蜂AR面具 睇得又打得】

聖誕巨片《大黃蜂》正式上畫，大家看厭了舊導演Michael Bay爆炸連場，新一集玩溫馨玩懷舊，單是大黃蜂用回G1原祖造型，粉絲們已感動到噴汁！睇完戲未夠喉，孩之寶(Hasbro)還有一大堆玩具畀大家玩到夠本。

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【定位快顏值高 Garmin Instinct深度詳測】

踏入行山跑步季節，不少品牌都乘勢推出運動型智能手錶。大廠Garmin也不例外，近期發表了全新Instinct系列，也是繼fenix、Forerunner後一個全新產品線，價錢更討好，外形亦更年輕。

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【決性11點：年度熱選玩法 同埃及妖后有關？】

就嚟年尾又係總結嘅時候，英國著名避孕套品牌最近公布今年最受女性歡迎嘅性愛玩法，就係「Cleopatra」（埃及妖后）。相傳呢個由埃及妖后創出嚟嘅玩意，玩法係女士先屈膝坐喺床上，然後擘開雙腿，上身稍為向後傾斜並用雙手支撐，據性愛專家稱呢個玩法最大嘅優點，就係女士可以掌握主導權，指令男士點樣服侍同接觸身體邊個部位，從而獲得最大嘅快感。

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