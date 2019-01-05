告別毛燥　10個小髮術

今天是小寒，單是一個「寒」字已可以想像天氣有幾凍，大家除了要注意身體的保暖，避免寒邪侵襲，亦不能忽略頭髮的護理，皆因乾燥的天氣易令頭皮敏感，干擾皮膚細胞的更新系統，影響毛囊健康。不想頭髮「生病」，出現乾旱、打結、易斷，甚至脫落等問題，就要參考以下10個護髮貼士了。



1. 冬天時，由於皮脂腺分泌較少油分，最好隔日洗髮，以免頭髮愈洗愈乾。

2. 要注意洗髮時間，最好於晚上10時前，或早上起床後半小時才洗。

3. 用溫水洗髮，以免熱水傷害頭皮。

4. 洗髮時間不宜過長，短髮者約5至10分鐘，長髮者約15分鐘。

5. 洗髮時最好用指腹按摩頭皮，避免頭皮被指甲抓傷，繼而造成細菌感染。

6. 容易敏感的人，千萬不要頻密轉換洗髮水，因不同產品的PH值各有不同，配方和添加劑也不一樣，經常轉換，頭皮難以適應，容易對頭髮造成損傷。另外，每次洗頭都要用護髮素，避免頭髮出現乾枯、分叉等問題。

7. 使用吹風機吹乾頭髮時，宜把吹風機的溫度調低一點，吹髮時要把頭髮撥高，以免傷害頭皮和頭髮。

8. 選用牛骨梳或木梳，可減少靜電對頭髮的損害，每次梳頭應由前往後緩緩梳理50次，之後反方向梳理50次，藉此刺激頭部經絡氣血循環。

9. 想改善頭皮乾燥痕癢問題，可考慮以中藥洗頭，做法簡單：將側柏葉（50g）、紫蘇葉（50g）、白蒺藜（100g）裝入紗布袋，以清水（1,500ml）煎煮30分鐘，湯液倒入盆中用作洗髮用，或用毛巾蘸濕敷頭皮，每日1~2次。

10.晚上11時至凌晨3時是肝膽經氣血循行的時段，必須休息，以免妨礙肝膽對身體的修復，令頭髮得不到足夠營養。