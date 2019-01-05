【祝君健康】是日小寒　進補藏陽氣

是日踏入小寒，天氣濕濕凍凍，最容易會病，除着衫保持適當體溫，仲要慎選飲食。據註冊中醫彭明慧醫師指在節氣曆象中，小寒時的天氣通常較陰冷晦暗，陰氣上升令人體陽氣閉藏，故飲食就要依「藏熱量」為原則，即適當進補以封藏陽氣，令精氣聚在五臟內，但要謹記忌過分大補。



此時最好進食多點溫平性食物，如葱、大蒜、紅棗、桂圓、核桃、糯米和羊肉等，可以防寒氣入侵人體。此外，應趁機養生以健脾固腎，故益腎食物如黑豆、黑芝麻、黑木耳、栗子、淮山、蓮子、芡實等不妨多吃，以補益五臟。要注意的是因應香港偏暖的氣候，溫性太強的鹿茸和人參等可免則免。由於過寒傷脾胃，忌食「生冷」食物，如未經烹調的蔬菜、涼性飲品和寒性較強的水果，以免對有損身體。



彭醫師還提議有空閒時，不妨每週煲1至2次栗子蟲草花羊肉湯，以益氣固腎、補陽養血。但要留意，感冒和孕婦不宜飲用。



材料：

栗子 2両

黨參 5錢

蟲草花 5錢

黑棗 5粒

杞子 3錢

桑椹子 5錢

陳皮 1片

生薑 5片

羊肉 1斤

水 3公升

鹽 適量



做法：

1.羊肉汆水，白鑊乾煸去羶。

2.果皮浸軟去囊。

3.所有食材洗淨，放入湯煲內（除羊肉），加水浸泡30分鐘。

4.開火煲滾後，加入羊肉，水滾後轉中小火熬約2小時，加鹽調味即成。