【祝君健康】是日小寒　進補藏陽氣

2019年01月05日 12:30
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    在節氣小寒時，不妨吃多一點溫平性及益腎食物。（張錦昌攝）

    是日踏入小寒，天氣濕濕凍凍，最容易會病，除着衫保持適當體溫，仲要慎選飲食。據註冊中醫彭明慧醫師指在節氣曆象中，小寒時的天氣通常較陰冷晦暗，陰氣上升令人體陽氣閉藏，故飲食就要依「藏熱量」為原則，即適當進補以封藏陽氣，令精氣聚在五臟內，但要謹記忌過分大補。

    此時最好進食多點溫平性食物，如葱、大蒜、紅棗、桂圓、核桃、糯米和羊肉等，可以防寒氣入侵人體。此外，應趁機養生以健脾固腎，故益腎食物如黑豆、黑芝麻、黑木耳、栗子、淮山、蓮子、芡實等不妨多吃，以補益五臟。要注意的是因應香港偏暖的氣候，溫性太強的鹿茸和人參等可免則免。由於過寒傷脾胃，忌食「生冷」食物，如未經烹調的蔬菜、涼性飲品和寒性較強的水果，以免對有損身體。

    彭醫師還提議有空閒時，不妨每週煲1至2次栗子蟲草花羊肉湯，以益氣固腎、補陽養血。但要留意，感冒和孕婦不宜飲用。

    材料：
    栗子　2両
    黨參　5錢
    蟲草花　5錢
    黑棗　5粒
    杞子　3錢
    桑椹子　5錢
    陳皮　1片
    生薑　5片
    羊肉　1斤
    水　3公升
    鹽　適量

    做法：
    1.羊肉汆水，白鑊乾煸去羶。
    2.果皮浸軟去囊。
    3.所有食材洗淨，放入湯煲內（除羊肉），加水浸泡30分鐘。
    4.開火煲滾後，加入羊肉，水滾後轉中小火熬約2小時，加鹽調味即成。