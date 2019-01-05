近年潮界吹起濃濃的山系風，所謂山系，是指愛登山的男女，不過即使你不是真正的登山愛好者，也可以透過穿上山系Feel的造型，來表現出對大自然的渴望，以及一種對生活的隨性態度。



其實山系的可塑性很高，除了將基本的登山裝備融入日常裝扮，今季走休閒風格的荷蘭潮牌Scotch & Soda更從精彩的登山旅程吸取靈感，這個以登山為主題的Expedition Couture秋冬系列，旅程從阿爾卑斯山山腳出發，最後征服海拔4,810米被積雪覆蓋的山峰，隨着不同高度景致和氣候的變化，Scotch & Soda設計總監Marlou van Engelen將整個系列分成4個階段，隨着沿途景致、氣候的變化，配合嶄新剪裁，打造出不同印花、色彩和材質的時尚攀山服，以時尚姿態擁抱大自然。



設計師先從起點的「The Post Office」和綠草如茵的山麓小丘取材，剪裁寬鬆的絲質套裝綴以郵票的圖案印花，還有各種花卉和植物印花，將翠綠山野景致幻化出時尚風格。下一站是「The Train Station」，將運動風西褲注入老虎圖案印花，給人耳目一新的感覺；加上苔蘚綠、南瓜橙、罌粟紅及丁香紫等豐富色彩，散發濃厚秋意。隨着接近山峰，氣溫變得冷洌，是時候出動外套，主打服飾包括花卉織花長身冷外套及夾棉風褸，為冬日登山的完美旅伴。旅程最終抵達「The Stargazer Hut」，以攀山為靈感的裝備和為攻頂而設的服飾融為一體，西部元素加入搖滾風格，山頂風景印花及富功能性的外套為系列作結，完美呼應這山峰之巔。