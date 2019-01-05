三界五行：年尾大掃除　衰氣Bye Bye

拜神與清潔是兩回事，本來不該混為一談，但六祖慧能的師兄神秀法師，在競逐五祖接班人時，寫了這首佛偈詩：「身是菩提樹，心如明鏡台，時時勤拂拭，勿使惹塵埃。」神秀將敬佛與清潔融匯詩中。雖然神秀最終因為慧能的佛偈詩：「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃。」而未能如願繼承五祖的衣缽，卻北上開啟佛教北宗，備受武則天及唐中宗、唐睿宗尊崇，神秀見皇上可以平起平坐，德高望重，而圓寂時年屆百多歲，被尊為「兩京法主，三帝國師」。



拜神與清潔，在現實中卻有很多相似的地方：天天上香，天天掃地；有特別事件，馬上還神，馬上大清潔（例如大病、大災劫、大冤案的大步檻過）；每逢過節，拜神、大清潔；歲晚，還神、大掃除。而且清潔在先，拜神在後，兩者有不解之緣。



年尾大掃除，在玄學還有一個特殊意義，每年立春，天上的九星就會換位，名曰「九宮飛星」，這九顆星，分別代表桃花、病痛、是非、文昌、災煞、權貴、變動、財富、喜慶，在九宮飛星新換交替之前，進行大掃除，把原來的凶位淨化了，迎接新的吉位來臨，例如2018戊戌年，正北是五黃災煞位，到了2019己亥年，正北是四祿文昌位；舊年正西是二黑病痛位，新年就變成一白桃花位。把舊年凶位的衰氣清除，新年吉位的旺氣就有一個更合適環境。



方向宇