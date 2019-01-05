2019必化！大熱Living Coral彩妝

話咁快就到2019年，女士們諗到轉咩新妝未？如果未有心水，不妨參考色彩權威機構Pantone的指引，以其公布的2019年度色──Living Coral活珊瑚橘（16-1546）化妝，就可以搶先以大熱妝容示人，為新一年創造全新形象！



究竟Living Coral活珊瑚橘為何被選中為最新年度色？據Pantone解釋，原來是因為它調皮又有趣，象徵着大家心中對樂觀和快樂的追求與需要。這溫暖又具活力的色彩，不但引起大家對保育珊瑚及環境的關注，更為時尚界和彩妝界提供了不少靈感。好似早前登上著名女性雜誌《Allure》封面的美國紅模Bella Hadid，便率先以珊瑚橘色妝容示人。其中尤以Matte得來又鮮亮的珊瑚橘唇最搶眼，搭配自然的橙調眼影和胭脂，輕易流露時尚甜美氣質。



而不時創新妝容的南韓美妝教主Pony，近日亦頻頻化Coral色系妝容，更把妝效Post上自己IG。細心留意下，不難發現她在多個示範中，都稍稍畫高唇上輪廓，令唇形更豐厚Sexy，配合霧面珊瑚橙唇色，感覺清新又討好。另外她又愛在顴骨較上位置掃上珊瑚橙色胭脂，這做法既能帶出可愛感，也將其原來白皙的膚色襯托得更透亮。



假如化妝新手未敢挑戰Living Coral妝，則可從美甲入手趕上潮流。除了最簡單的單色搽法外，也可在甲面上加上可愛花紋圖案、閃粉或閃石，演繹不同風格的珊瑚橘色美甲！