和仔魔幻新作　《三國誌異》左慈做主角

「星漢燦爛，若出其里」，三國向來是群星閃耀的時代，歷年改編作品如銀河沙數，如何在舊題材上說新故事，成為所有創作人的一大課題。然而，剛剛奪得「日本國際漫畫賞」的鄭健和（和仔）勇於向難度挑戰，新作《三國誌異》將三國與妖異元素二合為一，劉關張等歷史人物更會以全新面貌登場，令薄裝港漫再次引起回響！



日本漫畫家橫山光輝、山原義人和王欣太的《三國志》、《龍狼傳》、《蒼天航路》全都大紅大紫，香港漫畫家陳某的《火鳳燎原》也殺出血路。當大家以為三國題材難再有新意，和仔卻用嶄新角度看歷史，「今次《三國誌異》由東漢末年作為背景，黃巾之亂作結，說的是三國前期故事。這段時期坊間作品比較少，想像及創作自由度更大，而且我喜歡寫英雄的發迹史，例如故事裏曹操還是個有抱負沒有野心的青年人，這方面年輕讀者會較有共鳴！」



「浪淘盡，千古風流人物」，三國人物眾多，偏偏《三國誌異》主角不是劉備、曹操或孫權，而是漢朝最後一個皇帝考靈皇帝。和仔透露，初期主角會以劉宏這個名字登場，故事有點像《權力遊戲》，講述他如何復國，期間再把三國英雄們逐個帶出，而一些名場面如桃園結義也會出現，令每一期都叫Fans期待。造型方面，和仔坦言有參考電玩元素，但由於人物皆處於年輕時期，所以出來會跟大家想像不同，和仔笑稱：「好似關羽仲好細個，無理由托住把長鬍鬚啩！另外早前我們舉辦了人物設計大賽，部分投稿都好有創意，我們或會參考！」



《殺道行者》的阿信、《封神紀》的阿狗，和仔筆下主角向來個性鮮明。新書的劉宏實為後來的左慈，天性善良，並擁有接觸「靈界」的天賦能力，可看到別人看不到的東西，並能夠將他人傷患移到自己身上。而他的最大敵人便是一眾邪靈，和仔稱這亦是另一個跟傳統三國不同之處，「大家不要預會打到飛起，反而會多些法術及兵法詭計，算是一個另類嘗試。」另外，曲界有句老話：「唐三千，宋八百，演不完的是三國」，偏偏和仔預計今次作品只有50期左右，屬於中篇長度，當然若受歡迎，但加長也說不定。特別一提，薄裝版以外，《三國誌異》之後還會在國內推出網頁收費版，務求為低迷的港漫市場帶來新衝擊。



《三國誌異》

出版社：壹本創作

主編：鄭健和

繪畫：鄧志輝

創刊：2019年1月3日（周刊）