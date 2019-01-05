九宮飛星布局　豬年萬事皆順

近來聽得最多那句，一定是「即將踏入豬年」！新一年，大家自然希望有一番新氣象，無論想事業有成、學業進步、人緣和諧，又或財運亨通，只需按流年九宮飛星圖設置風水布局，即有機會趨吉避凶、好事齊來。



【隨流年變化】

玄學家周亦彤指出，在玄學角度來說，每一個家宅都可劃分成九宮，大家可在全屋的正中心點，找出東、南、西、北、東南、西南、東北及西北八個方位，以及中心點的中宮位，而每個方位都有一流年飛星入主，這便是九宮飛星位置，至於每間獨立房間，亦可在其中心點找出九宮飛星位置，以作最精密的布局。值得一提，由於每年隨着九宮飛星的變化，家中每個方位的吉凶也會發生改變，故此每年的家居風水布局也要隨之轉換。



東南 吉凶參半

七赤星為破軍星，主管是非、官非、小人等，然而此星亦有好的一面，它會帶來偏財運，運用恰當的催旺物能趨吉避凶 ，建議在家居中的東南位置放一隻注入了清水的藍色玻璃水杯，這可有效趕走厄運，然而清水要定時更換。

催運物：注入清水的藍色玻璃杯



正南 容易動氣

三碧祿存星飛臨西北位，容易因與人爭吵、 拗撬而動氣，手腳亦易有碰撞，故此不宜常用此位置，尤其是作為睡房，要化解此不祥之氣，可在正南方添置紅色物品，如地氈、海報等，以化解是非。

催運物：紅色物品



西南 災禍飛臨

五黃星為廉貞星，又名病符星，乃九星中最凶的一顆，主管災禍、病痛、傷人破財、意外等，故不宜在此位置逗留過久，以免運勢變差，同時可放置金屬擺設來化解不祥之氣。

催運物：金屬擺設



正東 有望升職

六白武曲星飛臨正東方，此乃吉星之一，主管事業工作運勢，以及其他吉利蘊藏，如渴望升職、權力增長、有貴人相助等，可以在這方位放置石製擺設。

催運物：石製擺設



中宮 財星所在

八白輔星為吉星之首，是運勢最旺、最吉利，主錢財、吉慶，故又稱之為財星，財運事業都有極大的幫助，故宜將睡床置於此處，因相對其他地方所逗留的時間最長。想旺上加旺，可在此擺放黃色燈光的燈飾，而燈罩最好是黃、粉紅、米白等暖色色調。

催運物：黃色燈光燈飾



正西 桃花強勁

一白貪狼星飛臨正西方，此星為九星中的吉星之一，主管桃花、人緣，單身人士若想增強桃花運勢，可在此方位擺放植物，或是木製品。至於已婚人士則可在此放置8粒石春，把旺盛的桃花轉化為人緣，藉以擁有良好的人際關係。

催運物：8粒石春



東北 病符凶星

二黑巨門星飛臨東北位，此乃病符凶星，主管疾病、痛症，房間位於本宅的中宮方位，會影響女士的健康、容易得病，當中最常見是出現情緒、腸胃、婦科等問題。要化解凶星所帶來的厄運，可在中宮位放置金色擺設。

催運物：金色擺設



正北 文昌吉星

四綠文曲星飛臨正北位，乃吉星之一，主學業、功名，能令頭腦清醒，因此是書桌最佳的擺放地。催旺此方位除了對進修和在學人士有影響之外，文職人員在處理文件時亦能起到正面的作用，簡單在此擺放富貴竹、大葉片植物，即有助增強運勢，然而切記忌放帶刺植物。

催運物：富貴竹



西北 添丁喜慶

九紫星為右弼星，屬於吉星，有利添丁、提升姻緣運。若把睡床置放在此方位的未婚人士，可增加姻緣桃花出現機會，而已婚人士則會有添丁喜慶降臨，擺放紅色擺設，更可令運勢更旺。

催運物： 紅色擺設