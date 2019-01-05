港人專享！迪士尼酒店首推生日禮遇

常說港人無優惠，今次終於有！香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼)，今年首次推出香港居民尊享的「迪士尼酒店全年生日禮遇」。由即日起，持有效香港身份證明文件之香港居民，凡預訂香港迪士尼其中一間酒店住宿及早餐套票，於入住期間慶祝生日正日，就可免費獲贈價值HK$619的香港迪士尼樂園一日門票乙張，而同行親友亦可享有門票85折優惠。如未能於正日生日享受優惠，只需以「7天前預訂房間優惠」預訂香港迪士尼任何一間酒店住宿，並於生日月份入住，便可免費享用價值高達HK$382的酒店餐廳自助早餐，迪士尼朋友更會隨時現身，失驚無神恭喜你。



此外，在預訂酒店房間時提早通知生日行程，香港迪士尼更會送上免費「毛巾蛋糕」及賀卡，同時亦可在任何一間酒店或香港迪士尼樂園領取生日襟章，仲嫌唔夠氣氛？亦可額外選購生日主題的房間布置，並在樂園商店選購一系列個人化的生日禮物。酒店的餐廳亦預備了多款迪士尼朋友造型的生日蛋糕供訂購，於指定餐廳享用自助晩餐並同時訂購生日蛋糕，更可參與生日慶祝環節，迪士尼朋友將會現身與你一同慶祝。