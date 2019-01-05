大阪直擊　難波新商場SkyO遊逛攻略

香港人就是愛逛商場，就連日本的注目新場也要先逛為快！大阪難波區於上年10月中旬有樓高31層的難波SkyO綜合商業大樓開幕，當中2至6樓正是商場部分，內裏的41間店舖包羅了竹品、茗茶和皮包等富日本傳統文化或特色的名店，加上鄰近關西機場的位置，絕對是返港前進行最後一購的好去處。



地道魅力 傳統工藝

跟南海難波站連接的難波SkyO，其13至30樓為辦公室樓層，而旅客的焦點則落在2至6樓的商場部分，想購物的朋友，集合了大量主打日本傳統、文化品牌店舖的5樓是焦點，例如創業於1898年的公長齋小菅，賣的是傳統傳承竹製工藝品，如漂亮的籃子，亦有迎接豬年的小豬裝飾和祝賀新婚的筷子，每款設計也別開生面。



愛扮靚靚的，則可到以「Handmade In Japan」為宗旨的IWASA，店內的皮包、草履或耳飾均堅持全部手作，而且用料上乘，令人愛不釋手。加上來自鄰市堺的菜刀店JIKKO/實光刃物、採用「市中的山居」作布置的茶寮Tsubo市製茶本舖，以及日式傳統糖果店Region Style，均具地道特色又不失時尚感。



人龍食堂 白飯任裝

6樓則以「食．體．美」為重點，會找到以健康為主題的食店及運動用品專門店，當中食方面有不少驚喜，例如會搵到家電品牌象印開設的象印食堂，賣點是採用品牌最高級的電飯煲「炎舞炊」煲出靚飯，而且叫定食更白飯任裝，並會舉辦料理教室，難怪人龍不絕。於鹿兒島霧島市的黑酢本舖桷志田，亦於同層開設關西首間分店，店內的菜單全加入了花3年熟成及發酵的黑酢，別具滋味。另外，5樓亦設有由4間特色小店構成的美食廣場ITADAKIMASU，分別提供牛肉、魚生、蔬果和啤酒。想買手信的話，關西高級食品超市Ikari亦進駐了商場的3樓，內有豐富的飲食選擇，當中的洋食、中華料理和壽司等皆由自家工廠生產，質素有相當的保證。



難波SkyO小檔案

建築面積：約84,000平方米

樓層構造：地面31層、地下2層

建築高度：約148米

店舖數目：41店



難波SkyO

地址：大阪市中央區難波5丁目1番60號

營業時間：10:00am~11:00pm（零售店舖至9:00pm）

網址：www.nambaSkyo.com/