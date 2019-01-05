順Phone快遞：1月10日　紅米變獨立品牌

近年一直有傳小米有意將旗下系列紅米獨立發展成為子品牌，而最近官方正式發出邀請函，宣布1月10日舉行「全新獨立品牌」「紅米發布會」。網民亦好細心，留意到邀請函相片中有「4800」的倒影，估計紅米頭炮將會備有4,800萬像素鏡頭。究竟紅米新機有咩賣點、性價比會否依然，就要等多一個星期喇！



雙鏡平機 Galaxy A6s水貨到港

上年10月尾於內地發布的Samsung Galaxy A6s，最近就有水貨店正式返貨。新機走平價路線，據唔少外媒表示A6s屬Samsung首部ODM手機，由替小米代工的Wingtech負責生產。規格方面，備有6吋2,160×1,080解像度的LCD屏幕、Snapdragon 660處理器、3,300mAh電池、1,200萬+500萬像素雙鏡頭、6GB RAM、64GB或128GB ROM，並可加插microSD記憶卡。而水貨返港為64GB ROM，定價二千有找。三禾電氣店長Simon表示新機已安裝國際版軟件，頭批更加有齊黑、藍、紅、紫4色。



支援終止！S40舊機冇得用WhatsApp

可算是初代智能手機平台的Symbian Series 40（S40），隨着用家數目愈來愈少，早前WhatsApp宣布2018年12月31日後將會結束對S40裝置的支援。事實上，WhatsApp對部分舊平台的支援亦會陸續停止，例如Android 2.3.7或之前的版本以及iOS 7或之前的版本，將一併於明年2月1日結束支援。換言之就算舊手機操作正常，但為咗要用WhatsApp都逼住要換機囉！