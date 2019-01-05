本日日本：2019必住全新豪華酒店

東京將於2020年舉辦奧運會，而各大酒店集團也乘勢在2019年推出多家酒店，盡皆設備豪華，設計時尚，務求讓遊客感受日本最華麗最型格的一面。大家明年遊日本，便有更多歎世界的選擇了！



大倉酒店明年9月重生

Hotel Okura Tokyo屹立東京多年，是不少追求品味的旅客至愛的住宿地點，但畢竟設備有些老化，因此酒店將會重建成The Okura Tokyo，預計明年9月開業。新酒店將會重現昔日Hotel Okura Tokyo的傳統日式美景以及簡約和優雅設計，提供「傳統奢華」和「現代奢華」的全新組合。



寬敞的新酒店將會由兩棟建築組成，合共有508間豪華客房，其中約一半將擁有花園和草地的景色。兩座建築物中較小的一座是The Okura Heritage Wing，是一座75米高，17層的建築，三面都可欣賞到花園和草地的清新景色，而備受推崇的山里日本餐廳和著名的聽松庵茶室亦會回歸，讓老住客繼續享受典雅的日式氛圍。



較大一座則是The Okura Prestige Tower，是一座188米高，41層的建築，結合了優質的設備及精緻的日本美學。客房從28樓開始，每間客房都可以俯瞰東京的絕佳景色。新大堂將重現昔日Hotel Okura Tokyo的傳統裝飾，包括獨特的六角形燈、漆成梅花的桌椅、世界地圖和顯示全球時區的時鐘，以及優雅的紙燈等。



大倉集古館也將進駐新酒店，這座美術館於1917年設立，是日本第一家私營美術館，擁有約2,500件藝術品，包括三件國寶，13件重要文化財產和44件重要藝術品，相信會再次吸引來自世界各地的藝術愛好者。

網址：https://www.okura-nikko.com

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日本首間MUJI HOTEL

千呼萬喚，日本首間MUJI HOTEL GINZA亦將於明年4月在銀座登場，該酒店設於旗艦店的樓上，合共提供79間客房，在6樓更會設有複合型設計文化基地「ATELIER MUJI GINZA（アトリエ ムジ銀座）」，有舉行產品設計主題展覽的「Gallery」、可供人們飲酒談天的「Salon」、搜集各類跟設計和藝術有關書籍的「Library」、舉行講座及工作坊的「Lounge」等多個區域。



此外，全新的世界旗艦店「無印良品 銀座」將會聚焦於與飲食相關的產品上，改善食物與人的關係，在1樓服務台，售賣東京近郊地區的農產品，包括蔬菜與新鮮水果製作的果汁與甜點等。而以「輕食」為題的餐廳「MUJI Diner」將設於地下1樓，除了有沙律吧與當季的魚、肉料理之外，也提供一個人或一大班人都能感到舒適的空間。

網址：https://hotel.muji.com/ja/

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Ace Hotel登陸京都

至於在古都京都，亦有一家新酒店於明年冬季開幕，就是擁有213間客房的Ace Hotel京都。酒店的前身是由日本現代建築師吉田鐵郎設計的京都中央電話局（1926年竣工），之後以「新風館」的名義化身成飲食及活動設施。作為在美國及英國經營9間酒店的Ace Hotel Group踏足亞洲首間酒店，Ace Hotel京都找來隈研吾負責設計監修，隈研吾是一位以極簡主義作品而聞名的著名建築師，作品包括長崎縣美術館和東京2020奧林匹克體育場，可見卡士十足。



新酒店設計將從這座城市的文化歷史中吸取靈感，將高品質的工藝和對大自然的欣賞融入建築的布局和整體感覺中，加上酒店靠近二条城、京都博物館和京都藝術中心等地標性建築，這所新酒店，將會成為城市過去和未來的一道橋樑。

網址：https://www.acehotel.com/kyoto/