戰地蹤「影」　Hazard 4軍事相機袋

身邊有部分同熱愛攝影和軍事的朋友，平時會穿上軍事裝束，並視拍攝場地為「戰場」，最近仲話想入手Hazard 4所推出的相機袋，包括Freelance斜孭背囊、Pillbox硬殼背囊、Evac Plan-B長形單肩袋等，皆因品牌本身就係專出軍事周邊，今次踩過界出埋相機袋，軍事迷影友真心要有。



軍事細節設計

Hazard 4相機袋採用軍事味爆燈的外形和細節，例如設有戰術鎖扣、專利Hardpoint插口加裝配件、魔術貼貼上軍章等，同時具保護性極強的內部結構。例如斜孭設計的Hazard 4 Freelance，能夠將背囊轉到前面，配合側取式設計以便快速存取器材，內裏可放置一機兩鏡及9.5吋平板。至於重型的Pillbox硬殼背囊，內部用上自組間隔，容量達29.5L，專業單反再加長炮都放得落，仲有多個Hardpoint，加上模壓的耐磨後墊，承托力高又夠透氣。最後是長形設計的Evac Plan-B單肩袋，採用高強度尼龍布料，韌性高又耐用，而且長度足以放得落腳架和燈架。