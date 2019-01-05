順風快遞：劈劈劈！泰台日印尼平機票優惠

飛曼谷大劈價

港人最愛的泰國曼谷，近期有新商場登場，係咪好想再飛多轉呢！皇家約旦航空玩劈價，來回曼谷只係HK$496起，連稅唔使千二蚊，記住唔係廉航喎，真係超抵呀！不過提提你，皇家約旦航空星期二、四、六、日先有航班，睇你夾唔夾到時間啦。



訂票日期：即日起至1月10日

出發日期：1月11日至3月31日（旺季除外）

網址：https://hk.trip.com/

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永安快閃優惠

永安旅遊剛剛推出「快閃周末」優惠，全線長榮航空或中華航空香港出發機票都有優惠，其中台北只需HK$790起、高雄HK$880起，想飛日本的話，大阪HK$1,580起、東京HK$2,210起（全部未連稅），想飛遠啲，連美加等地都有，用埋優惠碼，每位再減HK$100！



訂票日期：即日起至1月6日

出發日期：不限出發日期

推廣碼：GT338

訂購網址：flights.wingontravel.com

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星航平飛峇里

凍咗咁耐，係咪好想玩吓水上活動，峇里就是不錯選。新加坡航空剛剛推出來回峇里島機票優惠，未連稅HK$1,537，連稅約二千蚊。只要加多約HK$270，更可以停埋新加坡添！



訂票日期：即日起至1月23日

出發日期：1月7日至30日、2月12日至4月11日、4月22日至5月31日

網址：https://hk.trip.com/