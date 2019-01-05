自家製超濃郁日式忌廉卷蛋

日式卷蛋蛋糕之所以大受歡迎，除了因為款式多、賣相靚之外，豐富到滿瀉的軟滑忌廉也是其吸引力所在。平時買一條卷蛋價錢唔平，不如跟YouTube的HidaMari Cooking自學，掌握技巧之後，無論原味、抹茶或其他口味都難不到你。



抹茶瑞士卷材料：

雞蛋 3隻

抹茶粉 5克

蜜糖 15克

低筋麵粉 43克

沙糖 60克

橄欖油 20毫升

牛奶 30毫升



忌廉：

厚忌廉 150毫升

沙糖 12克



做法：

1. 隔熱水打勻雞蛋，蛋汁溫度約攝氏35至40度。

2. 拌勻牛奶及橄欖油，坐熱至攝氏50度，備用。

3. 用打蛋器將蛋汁打至濃稠，與蜜糖混合。

4. 加低筋麵粉及抹茶粉攪拌。

5. 將抹茶麵粉漿與備用的牛奶橄欖油攪勻。

6. 在平底托盤墊上蛋糕紙，倒滿蛋糕漿後掃平。

7. 放入攝氏190度焗爐12至13分鐘。

8. 接着製作忌廉餡料，把厚忌廉與沙糖打至挺身。

9. 在蛋糕上掃一層忌廉後捲起，用膠紙固定再冷藏至少1小時。