【粉紅盛事】帶埋閨蜜享受Party Time

跑馬地馬場The Gallery將於1月16日舉行專為女士而設嘅粉紅盛事Wine Party， 等你可以同閨蜜相聚吃喝玩樂，玩足一晚。



現場特設主題影相Corner，姊妹們可以攞起趣味道具盡情Selfie。賽馬女主持莎拉將會擔任活動主持，暢談品酒文化，並與觀眾認識賽馬及大玩刺激賽馬知識遊戲，勝出者可獲豐富獎品。而Racing 101會由Racing Specialist教授賽馬知識，並可參觀馬匹亮相圈及於終點線欣賞馬匹衝線一刻，完成Racing 101及參與賽事嘅姊妹們，更可獲得駿馬毛公仔一隻



參與粉紅盛事嘅閨蜜，當晚獲派發主題飾物，不妨與閨蜜們穿上酒紅色服飾參加派對，最佳衣著勝出者可獲贈800元馬場餐飲禮券。而每一位參加者將獲贈主題Welcome Drink，快啲約埋閨蜜去感受粉紅盛事啦！



活動詳情：

日期：2019年1月16日(星期三)

時間：晚上7時至11時

地址：跑馬地馬場大看台3樓The Gallery月貝凡餐廳

活動費: $385/兩位

報名表格: https://goo.gl/forms/H9maE7S9TluWYkQJ3

截止報名日期： 2019年1月13日晚上11時59分

*活動只限年滿18歲人士參加