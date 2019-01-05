【地靈人美】込山榛香變身報警女郎

AKB48 Team K隊長込山榛香喺1月1日開始，成為日本千葉縣警署嘅110警署熱線嘅宣傳海報女郎，以其清新甜美嘅面孔向公眾介紹110呢個電話號碼嘅正確用途。出身於千葉縣嘅可人兒込山榛香喺2013年成為AKB48第15期成員，到2017年尾仲榮升為Team K隊長添！込山榛香除咗同其他AKB48成員一樣能歌壇舞，成個人都散發出青春活潑氣息之外，込山榛香仲身段誘人，故此偶爾會拍水着寫真益觀眾。當然，今次込山榛香成為110警署熱線嘅宣傳海報女郎，就要收起性感喇，然而大家淨係見到込山榛香嘅俏麗美貌相高亦已經夠晒滿足。



千葉縣屬於日本一級行政區，位於於本州關東地區，屬於日本首都圈範圍，幾乎是大家去東京旅行的必經之地，因為成田國際機場就位於此，其實千葉縣本身亦有不少值得一逛的地方，包括位於成田市嘅成田山新勝寺，加上千葉縣全縣擁有內灣並面向海洋，海產特別豐富，相信令旅客大飽口福。順帶一提，千葉縣浦安市正是搞笑漫畫作品《愛生事家庭》一眾角色生活之地，鍾意呢部漫畫嘅朋友係咪好會好想去到浦安市感受一下大澤木小鐵佢哋嘅生活呢？