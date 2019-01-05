【決性11點】中女絲襪谷：得閒執番劑

「咁多位，Happy New year呀~」Joe君

「依家先講，遲唔遲啲呀？」阿田

「有心唔怕遲，10月都係拜年時，放假就梗係off奶啦。」Joe君

「飛去咗韓國玩，爽爆啦？」肥比

「咪又係咁，不過最衰返到嚟爛嘴。」Joe君



「係咪你講得粗口多呀？」艾美美

「你皮膚敏感？定食錯嘢？」肥比

「我知，你食女食到爛嘴？」阿田

「咁重口味，咩女咁毒呀？」艾美美



「你哋把死人口，我有潔癖，點會周圍食嘢啫？」Joe君

「咁咩事啫？」肥比

「嗰邊天氣乾到爆炸，成日食辣嘢又夜瞓，咪搞成咁囉。」Joe君

「我哋講下笑啫。」阿田

「咪係，Joe君唔會咁小氣嘅」艾美美



「你就乾到裂，我就濕到爆。」阿田

「咩濕呀？」肥比

「呢幾日又攰，又有肚瀉，都唔知係咪濕重......」阿田

「你長期都濕架啦~」艾美美

「up乜Q呀你？」阿田

「我話你成日食埋啲生冷嘢，好容易積水，咦~你以為我講咩？」艾美美



「長期濕.....唔得掂囉」Joe君

「哦~我get到啦，咁濕都好過乾嘅。」艾美美

「頂你，長期濕有病啦~」阿田



「hey ,講下笑啫。」Joe君

「咪係，阿田唔會咁小氣嘅。」艾美美

「咁啦，收工我孖你去睇中醫，執番劑。」Joe君

「執番劑？」艾美美

「點呀？又想講咩」阿田

「得閒執番劑，人人都嗌like ~」艾美美

「唉........爛到噴汁呀」阿田