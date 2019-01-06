香港估估吓：呢齣劇用邊幾個星座做劇名？

不知何解，每逢年初，大家總會對星座特別感興趣！



其實港人愛看星座，可不是今時今日才出現的現象，早在70年代，TVB便曾推出一齣關於星座的劇集，編導就是今天大家稱為「珍姐」的曾勵珍，而劇集就名為《白羊‧天蠍‧水瓶座》。



劇集講的就是三位不同星座的女生，分別由廖詠湘、鄭麗芳及何碧雯三位演員演出，三人飾演思想新潮（新潮這個Term都好唔新朝）、活潑可愛，但性格各異的女生，合租一間屋同，由於性格不同，在日常生活中產生不少趣事。



三位演員，今天已全部退出幕前，相信記得的人並不多，廖詠湘原本是邵氏訓練班學員，後來入TVB，曾在《狂潮》中與周潤發做對手戲，亦曾演出譚家明導演的《七女性》，那一集就名為《廖詠湘》，一開場廖便在巴士上公然看《Playgirl》，可說是那個時代開放前衞女性的典型。



鄭麗芳是70年代女藝員，樣貌不算超美，通常都是做鄰家女孩或妹仔等角色，在78年電影版《倚天屠龍記》中扮演過小昭，據悉同關海山兒子關聰拍過拖，現時淡出娛樂圈。

最後是何碧雯，這個名字大家可能有點陌生，但另一個名字，相信很多人都聽過，就是岸西！跟廖詠湘一樣，她也拍過譚家明的《七女性》，該集劇名就是《岸西》，後來她當了電影編劇，《甜蜜蜜》及《男人四十》都是她的作品。