【玄之又玄】溫馨提示　年尾還太歲備忘

年頭作福，年尾還神。

2018年是戊戌年，值年太歲為「姜武大將軍」，犯太歲的生肖分別是肖狗（值太歲）、肖龍（沖太歲）、肖牛（刑太歲）、肖羊（破太歲）及肖雞（害太歲）。流傳有一個講法：不還太歲的話，霉運可能持續多一年。那麼還太歲時，要注意甚麼？



【返祈福廟宇還願】

關雲麒師傅表示，一般到年尾冬至之後，多會前往所祈福之廟宇進行「還太歲」還願儀式。一般多會以鮮花、水果及糖果酬謝神恩，但要選用雙數，有「成雙成對」的意思。鮮花方面，色澤鮮艷及有花香的較佳，切忌白色的鮮花。某部分人亦會用三牲（即燒肉、雞、鯉魚）還神，尤其曾許願用金豬還神。素食者可改以齋菜及水果作祭品，亦要準備相關廟宇大神衣、太歲衣及香燭。如求過太歲平安符的，還神時，要同時將之化掉。有些廟宇則有酬謝表章或疏文給還神善信，需要寫上名字和還神日期。



還神步驟：

1.先參拜負責統領60位太歲的斗姆元君，並放下祭品於廟內相關大神及太歲。

2.在大殿向太歲三拜後，分別上長壽香和及細香，並插在香爐。

3.參拜今年戊戌太歲姜武大將軍，後宣讀酬謝疏文，再參拜自已所屬的「當生太歲」。

4.參拜過兩位太歲後，最後將酬謝疏文連同太歲衣，投往焚化爐化掉。





【在家也可還太歲】

若來不及前往廟宇還太歲，亦可以在家中，自行安排還太歲儀式，方法如下：用紅紙寫上「戊戌太歲姜武之神位」，或用太歲符，擺放在家中大神之旁。如沒有神壇，則可安放在一整潔的紅枱上，前面放置一個香爐供奉。同時還要準備一些還神物品，包括敬奉香茗三杯及酒三杯、三牲（即豬肉、鯉魚、雞。若是茹素者，可改用齋菜與水果）、五穀各小許（可以是白米、糯米、高粱、小麥及大麥）、鮮果五個（可以是大柑、大橙五個，又或香蕉）、五行豆（白豆、黑豆、綠豆、紅豆、黃豆）、糕點（傳統榚點如白糖榚或鬆糕等會較佳）、糖果，以及相關的大神衣紙及太歲衣及香燭。還太歲時，上完香及宣讀疏文或說完酬謝的說話，然後化掉大神及太歲衣紙便可。當然啦，前往廟宇進行相關儀式始終會較佳。

