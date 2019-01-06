「豬」氣勃勃　為家居添上新春優雅

新年新氣象，豬年更要「豬」氣勃勃，就到TOWN HOUSE走一趟，為家居換上以水晶、玻璃和或陶瓷豬仔，可愛之餘又不失貴氣。說到精緻之選，定是來自意大利水晶品牌Duccio di Segna的粉紅色小豬及金豬擺設，均以含24%氧化鉛的水晶於攝氏1,220度的火爐中製成，每件擺設都剔透閃亮；而英國品牌Nobile Glasswar的豬形擺設則以專業玻璃工匠吹製而成，純真模樣為家居增添歡樂。喜歡色彩繽紛的你，可選De Rosa的拼色小豬擺設，在陶瓷主體加上了18K金和鉑金，並於烏拉圭的工作室完成雕刻和手繪工序，造工細緻，就如一件馬賽克藝術品。



至於愛酒之人，醒酒器是品酒良伴，如來自捷克的水晶品牌Bohemia Crystal，特意設計了呈圓形的豬仔醒酒器，以噴沙技術配以小豬裝飾，締造濃厚節日氣氛；想低調慶祝，則有呈小豬捲尾的Riedel Curly Pink醒酒器，調皮造型予用家驚喜，而連續捲曲的設計讓葡萄酒有足夠空間「呼吸」，於醒酒時快速注入空氣，提升醒酒效率！