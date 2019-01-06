三界五行：大掃除 由青龍位開始

一般的大掃除，用一般的清潔工具和清潔劑就可以，如果曾經發生過不愉快事情，大掃除就要用有辟邪作用的芳香類植物，例如黃皮葉、碌柚葉、艾葉、菖蒲煲水，才足以把衰氣徹底清除。歲晚大掃除，最好也遵循這個方法。最正宗的做法，就是由青龍位開始做起，這個做法，不論家宅的門向，廳的大窗坐向，都按左青龍、右白虎的做法，站在家內，面向大門，大門的左手邊是青龍位，右手邊是白虎位。大掃除之前，把上述的芳香類植物煲水，再用紅黃白藍綠五色花沾這些水，由青龍位開始，沿牆腳灑遍全宅到白虎位，然後用新毛巾抹去上述的水，由青龍位開始揩抹全宅的家具、牆角、門窗，到白虎位，這才算功德圓滿。揩抹後，毛巾與宅內原有的清潔工具，包括地拖、掃把、洗手間的刷、雞毛掃等都棄置。



歲晚大掃除，無論在即將過去一年內有沒有不愉快事情發生，都是適宜掃舍的日子。通常在農曆十二月十六尾禡以後較合理。



以下日子，僅供參考：戊戌農曆十二月十六、十七、廿二、廿四、廿六、廿八、廿九、三十。值得一提的是，查黃曆，不論嫁娶、會友、安床、作灶、出行、治喪……甚麼都有宜有忌的批注，但掃舍只有宜沒有忌。唯一不宜掃舍是大年初一，因為這一日迎接喜神、財神，不能把兩位「掃地出門」，甚至連掃把也不能動。