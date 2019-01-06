高科技老爹鞋　Reebok全新色系Run.R 96

老爹鞋熱潮持續，踏入新一年，Reebok隨即為Chunky風格的Run.R 96換上4個全新色系，包括白、藍、乳白和紅黑色，充滿結構的外形配以高科技的分離式大底，絕對衝擊大家眼球。



Run.R 96有着「Dad Shoes」與「分離式大底」兩大潮流球鞋必備的元素，鞋身以透氣網料及軟膠表層交織而成，豐富剪裁的鞋面別具設計感；同時捨棄傳承鞋帶系統，換上免綁式束鞋帶式設計，展現其玩味一面。分離式大底以前掌、中掌、後踭內側及外側4部分組成，前掌及中掌部分提供穩定性能，配以鋸齒形鞋底邊作點綴，打造出獨特且充滿結構美的時尚外觀；而後踭部分則提供超卓的緩震度，帶來更輕、更靈活的舒適腳感。這大底結構乃源自1996年未有生產的Pump Evolution Runner球鞋，獨特的大底設計結果引起了VETEMENTS設計團隊的興趣，並以現代技術讓這款未曾曝光的鞋底得已現身，並衍生出今日的Run.R 96。