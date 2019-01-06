阿Sir話：STEAM可以好好玩！

「戴住帽的同學仔，個頭做咩不停左右前後搖擺，偶爾又跳高起來，咁得意嘅？」

「女同學戴住咁古怪的手套，係咩武器？」

「同學仔，你條裙會發出『DO』、『RE』、『ME』、『FA』……等8個音符，點解嘅？」



【DIY樂器】

來自沙田圍胡素貞博士紀念學校的李斯朗同學（小六）、張雅雯同學（小六）、以及丁梓蕎（小四），年前感着無限創意，運用科學科技、音樂、視覺藝術等知識，自製好玩又新奇的樂器。作品分別是憑着頭部不同動作而發聲的音樂帽、輕觸手套不同手指位而發出動物叫聲的音樂手套，以及輕按裙上摺花而發聲的音樂裙。

該校創新科技教學統籌主任甘浩然老師過去一年，開始了兩個計劃，分別是「創樂作樂」及推出一本圖書《動手做科學玩具》。甘Sir說：「其實兩者都跟創客教育（創客教育即Maker Education，集合創新教育、體驗學習、跨科專題研究等多元學習。）、STEAM教育（STEAM即Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics，結合科學、技術、工程、藝術、數學的跨學科教學方法）有關。目的均希望可提高學生的學習動機，讓他們明白到快樂不一定跟消費有關。他們可以利用自己的創意，動手做一些樂器或科學玩具。」



【好玩有趣 提升學生興趣】

如何提升小學生對音樂藝術、科學科技產生興趣？甘Sir認為最重要的是好玩有趣。「如果學生覺得事情是有趣，很自然地自行找網上短片、看相關的文章，形成學習的興趣。過去推行這兩個計劃，我看到學生的成長、看到學生的改變，他們自學能力提升了不少。主要原因是他們動手做的東西，相比在市面買的東西，他們會更加珍惜，亦會覺得更有意義。」



作為老師，他覺得身教很重要。他反思自己的童年，究竟何時是最快樂的時光？答案竟是：為兩個妹妹設計了一些很有趣的小遊戲。「玩當然開心，但對我個人而言，最滿足的是做完一件玩具或遊戲，當中遇到一些困難，而期間會學到不同的知識。這帶出為何創客教育與STEAM教育有如此緊密的關係。因為當學生需要動手做某事時，需要結合一些已有的知識，當中便會體驗到STEAM跨學科的學習模式。」有否想過家居可搖身一變成為科學實驗室？其實家居有不少物資，適合用來做科學實驗，甘Sir就有以下的好介紹。



【科學玩具：大炮台】

材料：

飲完的紙包飲品盒2個

膠匙1個

木筷子3支

橡筋圈幾個



工具：

鉛筆

大頭針



做法：

1. 兩個紙包飲品盒各自開出一個小洞，備用。

2. 其中一支木筷子剪開一半，其餘兩支木筷子組成一條厚身的木條。再加入剪開一半的木筷子，綁成十字架。在末端綁上膠匙，製成炮架。

3. 最後把剛才做妥的炮架，套在兩個紙包飲品盒的中間。



學到咩？

做完這個大炮台，學生可學到槓桿原理。日常生活中有不少用到槓桿原理的例子，如開汽水瓶的開瓶器、罐頭刀、剪刀等。甘Sir希望學生學到科學在生活有很多應用層面。