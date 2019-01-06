本日日本：搭KitKat列車　新一年心想事成

日本的JR列車，經常印上不同的圖案，令列車也變成景點之一！最近又有新玩法，JR吉都線早前推出了「KitKat」的彩繪列車，是的，這裏所說的KitKat，就是大家經常食的KitKat！



這次JR吉都線與KitKat合作，是因為「吉都（Kitto）」與KitKat發音相近，而且KitKat的廣告標語為「心願，一定會實現（日文為：キット、願いかなう）」，剛好「キット」的發音為Kitto，於是便有了這次的合作。



當然，有關方面不是齋擺放KitKat宣傳海報那麼簡單，更不是把列車變成KitKat模樣，整個設計包括很多新年常見的圖案，包括達摩不倒翁、招財貓和梅花等，再配上KitKat招牌的紅色，整個設計予人新年喜氣洋洋的感覺！



這輛彩繪列車會行駛至3月底，除了往返鹿兒島縣吉松駅與宮崎縣都城駅之間的吉都線外，還會行走日豊本線及肥薩線，這段期間到鹿兒島或宮崎旅遊的朋友，或許有機會遇上呢！

不過，不知道車上有沒有KitKat賣呢？