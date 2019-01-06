【Model Hunter】台灣單車女神　松哥

新年伊始，今期Model Hunter帶大家跳出香港，一同認識港男至愛的台灣美眉！



「嗨嗨！大家好，我是松哥，是個熱愛運動的斜槓青年，接觸單車已經10年時間，當中後面5年也開始接觸鐵人，也深深愛上。這麼陽剛的外號是車友們幫我取的，可能覺得看照片或本人，白白淨淨加上娃娃音，很難聯想到我是一個運動狂。但一起出去騎車或參與各項挑戰之後，朋友總是會被我堅持到底的挑戰精神所感動！有時候網友還會跟我說，因為我而開始騎車，因為我讓他堅持下去，讓我覺得運動不只為了健康，還能幫助別人，很棒的感覺！



單車也讓我上過廣播電台，拍過單車雜誌封面，也上過電視節目，餐與公益活動、旅遊及代言等。期間認識了很多人，每一個過程也很有趣，像拍攝雜誌，就要來來回回抓角度，Model的錢真不好賺啊！另外，從2018年起我開始出公益月曆，盈餘會捐給有需要的人，想藉此把愛分享出去，也為這社會做一點點的事情，很值得！



最後還是要聲明，照片是我本人，我是松哥，一個愛騎車的女生，很高興認識香港的朋友們！」



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