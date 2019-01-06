【決性11點】醉酒後反應　透視生活態度

好快又過年，飯局聚會一個接一個，好友相聚少不免飲番幾杯，不過總有人唔小心飲醉，呢個時候除咗睇到佢酒品好唔好之外，由佢酒醉後嘅表現，都可以睇得出佢份人嘅生活態度。想了解新相識嘅異性多一啲，不妨留意吓！



Q：在聚餐或是朋友聚會中，盡興喝多了的她，是甚麼樣子？



A：趴在桌上入睡

B：大聲高歌說話

C：呆坐發呆思考

D：繼續要求喝酒



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答案分析



A.溫柔體貼

她是個性格溫柔的人，做決定前都會先考慮別人的感受，而且很懂得擔當一個聆聽者的角色，在你需要時給予安慰。



B.樂觀爽朗

性格爽朗的她，不拘小節，很容易與人混熟，是聚會裏的開心果。她也很擅長和別人打好關係，木納的人和她交往應可互補。



C.個性獨立

她行動力強，事事喜歡親力親為，她不是小鳥伊人，會向男友撒嬌的女人，但她會是個在你遇到困難時，能和你一起分擔面對的好伴侶。



D.自私膚淺

習慣了事事依賴別人的她，只懂得要求別人為她做甚麼，但卻從來不會考慮對方的感受，選擇和這種女人在一起，只會苦了你自己。