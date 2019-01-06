【決性11點】醉酒後反應　透視生活態度

2019年01月06日 22:30
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    跟酒品差的女人在一起，後果可以很……（互聯網）

    好快又過年，飯局聚會一個接一個，好友相聚少不免飲番幾杯，不過總有人唔小心飲醉，呢個時候除咗睇到佢酒品好唔好之外，由佢酒醉後嘅表現，都可以睇得出佢份人嘅生活態度。想了解新相識嘅異性多一啲，不妨留意吓！

    Q：在聚餐或是朋友聚會中，盡興喝多了的她，是甚麼樣子？

    A：趴在桌上入睡
    B：大聲高歌說話
    C：呆坐發呆思考
    D：繼續要求喝酒

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    答案分析

    A.溫柔體貼
    她是個性格溫柔的人，做決定前都會先考慮別人的感受，而且很懂得擔當一個聆聽者的角色，在你需要時給予安慰。

    B.樂觀爽朗
    性格爽朗的她，不拘小節，很容易與人混熟，是聚會裏的開心果。她也很擅長和別人打好關係，木納的人和她交往應可互補。

    C.個性獨立
    她行動力強，事事喜歡親力親為，她不是小鳥伊人，會向男友撒嬌的女人，但她會是個在你遇到困難時，能和你一起分擔面對的好伴侶。

    D.自私膚淺
    習慣了事事依賴別人的她，只懂得要求別人為她做甚麼，但卻從來不會考慮對方的感受，選擇和這種女人在一起，只會苦了你自己。