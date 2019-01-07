香港估估吓：記唔記得呢座歷史建築？

灣仔是香港最早發展的區域之一，昔日不少居港的英國人及歐洲人均聚居於此，因此區內有着不少具歷史價值的建築，如藍屋、舊灣仔郵政局、和昌大押、船街18號、洪聖古廟等，可惜隨着舊區重建，這些建築的晚年卻各有際遇，幸運的，得以保育活化，不幸的，就落入清拆的命運，或者被「拆剩層皮」，1990年被列為三級歷史建築舊灣仔街市，便正是其中之一。



位於灣仔皇后大道東262至264號的它，本名灣仔街市，於1937年落成，與中環街市屬同期建築，目的是取代建於1858年的第1代灣仔街市。樓高兩層的建築，由當年的工務局設計（英國建築師組成），過往有不少報道指其為典型德國包浩斯風格，但近年有學者指其實屬30年代中至40年代尾末流行的「摩登流線型」（Streamline Moderne)風格。整體建築強調流線型，加上橫向的長窗和雨蓬，令它看起來有點像一艘船。



另外，它亦是本港現存最古老的「鋼架結構」建築之一，此技術為30年代最先進的建築技術，當時的紐約帝國大廈、金門大橋及本港的舊滙豐銀行總行，亦同用採用。好處是可以減少樑柱的使用，令大樓內部有更大的空間。



2008年隨着第3代的新灣仔街市落成，舊灣仔街市亦正式關閉。2009年5月發展商將街市後半部分拆卸，只保留外殼及前半部分等樓面，並於上蓋興建住宅大廈。原有的街市入口，變成住宅的大堂，僅餘的約1萬呎的街市部分，則改為精品商場。