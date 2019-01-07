素食版紅咖喱即食麵　太吸引了

2019年01月07日 11:00
  • 東網電視
    更多新聞短片
    賣相和味道俱佳的泰式紅咖喱即食麵，唔講唔知係素食，加點青檸汁更清新。（互聯網）

    提起素食，大家會聯想到咩？清湯掛麵、味道清淡、無啖好食等？那就大錯特錯了。時下的素食五花八門，還可以食盡環球風味，即使是一碗簡單的即食麵，都可以唔落隨包附上的味料亦可以變得非常美味！

    IG@the_buddhist_chef就將普通的即食麵變成紅咖喱素食版。煮湯底，先炒軟蔬菜後，加入紅咖喱醬、椰奶和蔬菜湯去煮，即時聞到濃濃的咖喱及椰奶香氣，煮即食麵時，不用加入附有的調味包，瀝乾水後直接倒入自已熬煮的湯汁之中，再按個人喜好加入配料，想香辣一點，可以放點辣椒絲，吃時加幾滴青檸汁，酸酸辣辣非常醒胃，素食人士也可以盡情吃。
    https://www.instagram.com/p/Bog46MSn89u/

    材料：
    菜油　1湯匙
    紅葱頭碎　4湯匙
    薑蓉　2湯匙
    蒜蓉　2湯匙
    紅椒絲　半個
    菇絲　75克
    椰菜絲　125克
    紅咖喱醬　2湯匙
    蔗糖　1湯匙
    椰奶　400毫升
    蔬菜湯　250毫升
    即食麵　1個
    豆腐粒　1碗
    鹽　少許
    白菜　幾片
    青檸　半個
    辣椒絲　少許

    做法：
    1.燒熱油，加入紅葱頭碎、薑蓉、蒜蓉、紅椒絲、菇絲和椰菜絲炒腍。
    2.加入紅咖喱醬、蔗糖、椰奶煮熱，加入蔬菜湯煮滾。
    3.碗內放入煮腍的即食麵，倒入咖喱湯底，放上烚熟白菜、豆腐粒、青檸和辣椒絲。