素食版紅咖喱即食麵　太吸引了

提起素食，大家會聯想到咩？清湯掛麵、味道清淡、無啖好食等？那就大錯特錯了。時下的素食五花八門，還可以食盡環球風味，即使是一碗簡單的即食麵，都可以唔落隨包附上的味料亦可以變得非常美味！



IG@the_buddhist_chef就將普通的即食麵變成紅咖喱素食版。煮湯底，先炒軟蔬菜後，加入紅咖喱醬、椰奶和蔬菜湯去煮，即時聞到濃濃的咖喱及椰奶香氣，煮即食麵時，不用加入附有的調味包，瀝乾水後直接倒入自已熬煮的湯汁之中，再按個人喜好加入配料，想香辣一點，可以放點辣椒絲，吃時加幾滴青檸汁，酸酸辣辣非常醒胃，素食人士也可以盡情吃。

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材料：

菜油 1湯匙

紅葱頭碎 4湯匙

薑蓉 2湯匙

蒜蓉 2湯匙

紅椒絲 半個

菇絲 75克

椰菜絲 125克

紅咖喱醬 2湯匙

蔗糖 1湯匙

椰奶 400毫升

蔬菜湯 250毫升

即食麵 1個

豆腐粒 1碗

鹽 少許

白菜 幾片

青檸 半個

辣椒絲 少許



做法：

1.燒熱油，加入紅葱頭碎、薑蓉、蒜蓉、紅椒絲、菇絲和椰菜絲炒腍。

2.加入紅咖喱醬、蔗糖、椰奶煮熱，加入蔬菜湯煮滾。

3.碗內放入煮腍的即食麵，倒入咖喱湯底，放上烚熟白菜、豆腐粒、青檸和辣椒絲。